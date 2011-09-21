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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Манчестер Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 21 сентября 2011
Манчестер Сити
21.09.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Бирмингем Сити
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Матчи команд
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1 : 0
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Бирмингем Сити
3 : 0
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Куинз Парк Рейнджерс
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