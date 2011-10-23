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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Генчлербирлиги
Газиантепспор - Генчлербирлиги: обзор матча 23 октября 2011
Газиантепспор
23.10.2011, воскресенье, 20:00
Турция. Супер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Газиантепспор - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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