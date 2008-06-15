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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Чехия
Турция - Чехия: обзор матча 15 июня 2008
Турция
15.06.2008, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
Чехия
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Статистика матча Турция - Чехия
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Матчи команд
Турция
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25.06.2026
Мексика
Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Хенрик Андрен (оба - Швеция)
Стадион:
Стад-де-Женев
Где смотреть матч:
"Россия" 00:45 (в записи); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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