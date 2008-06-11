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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Турция
Швейцария - Турция: обзор матча 11 июня 2008
Швейцария
11.06.2008, среда, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Турция
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0
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Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Роман Слишко
Мартин Балко (оба - Словакия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"Россия" 22:30 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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