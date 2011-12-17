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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Хэм - Барнсли
Вест Хэм - Барнсли: обзор матча 17 декабря 2011
Вест Хэм
17.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
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Статистика матча Вест Хэм - Барнсли
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