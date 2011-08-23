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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест
Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест: обзор матча 23 августа 2011
Уиком Уондерерс
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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