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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Россия
Испания - Россия: обзор матча 10 июня 2008
Испания
10.06.2008, вторник, 20:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
4 : 1
Завершен
Россия
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Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Эгон Беройтер
Маркус Майр (оба - Австрия)
Стадион:
Тиволи Ной
Где смотреть матч:
"Первый" 19:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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