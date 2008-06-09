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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Франция
Румыния - Франция: обзор матча 09 июня 2008
Румыния
09.06.2008, понедельник, 20:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния - Франция
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0
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0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
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05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Хименес
Хесус Кальво Гуадамуро (оба - Испания)
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
"Первый" 19:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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