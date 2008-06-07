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Евро-2024
Швейцария - Чехия
Швейцария - Чехия: обзор матча 07 июня 2008
Швейцария
07.06.2008, суббота, 20:00
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Чехия
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0
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0
Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Алессандро Гризелли
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"Россия" 19:30 (прямая) "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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