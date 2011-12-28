Селтик - Рейнджерс

|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|30
|3
|5
|84:21
|+63
|93
|2.
|Рейнджерс *
|38
|26
|5
|7
|77:28
|+49
|73
|3.
|Мазервелл
|38
|18
|8
|12
|49:44
|+5
|62
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|11
|11
|62:50
|+12
|59
|5.
|Хартс
|38
|15
|7
|16
|44:43
|+1
|52
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|14
|8
|16
|43:50
|-7
|50
|* - Рейнджерс: снято 10
(подробнее)