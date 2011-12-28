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Селтик - Рейнджерс

28.12.2011, Среда, 23:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Селтик - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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