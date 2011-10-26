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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Ингольштадт
Бавария - Ингольштадт: обзор матча 26 октября 2011
Бавария
26.10.2011, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
6 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Ингольштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Ингольштадт
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