Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Фарерские острова
Италия - Фарерские острова: обзор матча 21 ноября 2007
Италия
21.11.2007, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа B, 18 тур
3 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Италия - Фарерские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Торсвеллур
Новости команд
Все
Италия
Фарерские острова
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Италия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Италия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Италия – Турция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Казахстан – Фарерские острова: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Фарерские острова – Словакия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Молдавия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+