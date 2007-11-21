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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Исландия
Дания - Исландия: обзор матча 21 ноября 2007
Дания
21.11.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 18 тур
3 : 0
Завершен
Исландия
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Личные встречи
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Статистика матча Дания - Исландия
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0
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0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
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24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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07.06.2026
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