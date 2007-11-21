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Евро-2024
Испания - Северная Ирландия
Испания - Северная Ирландия: обзор матча 21 ноября 2007
Испания
21.11.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 18 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
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Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
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