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Евро-2024
Мальта - Норвегия
Мальта - Норвегия: обзор матча 21 ноября 2007
Мальта
21.11.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 18 тур
1 : 4
Завершен
Норвегия
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Личные встречи
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Статистика матча Мальта - Норвегия
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Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
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