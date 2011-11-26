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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Монс
Вестерло - Монс: обзор матча 26 ноября 2011
Вестерло
26.11.2011, суббота, 23:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Монс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вестерло - Монс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Монс
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
12.04.2014
Монс
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Монс
1 : 1
05.04.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
29.03.2014
Монс
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Монс
3 : 2
16.03.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
3 : 1
08.03.2014
Монс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
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