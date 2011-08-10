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Расписание матчей
Беларусь - Болгария
Беларусь - Болгария: обзор матча 10 августа 2011
Беларусь
10.08.2011, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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Молдова
2 : 2
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