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Расписание матчей
Атлетико - Панатинаикос
Атлетико - Панатинаикос: обзор матча 20 декабря 2007
Атлетико
20.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико - Панатинаикос
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0
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0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
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22.11.2026
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0 : 2
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Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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