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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Германия
Ирландия - Германия: обзор матча 13 октября 2007
Ирландия
13.10.2007, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 15 тур
0 : 0
Завершен
Германия
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Личные встречи
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Статистика матча Ирландия - Германия
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0
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0
Матчи команд
Ирландия
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