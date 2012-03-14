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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Капфенберг - Винер-Нойштадт
Капфенберг - Винер-Нойштадт: обзор матча 14 марта 2012
Капфенберг
14.03.2012, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Винер-Нойштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Капфенберг - Винер-Нойштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Маттерсбург
2 : 0
17.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Капфенберг
0 : 2
13.05.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Зальцбург
2 : 0
10.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Капфенберг
0 : 0
05.05.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 1
28.04.2012
Капфенберг
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Винер-Нойштадт
0 : 1
31.05.2015
Альтах
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Рапид
0 : 0
24.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Винер-Нойштадт
2 : 0
20.05.2015
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Адмира
0 : 0
16.05.2015
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Винер-Нойштадт
2 : 4
09.05.2015
Грёдиг
Информация о матче
Стадион:
Франц Фекете
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Капфенберг
Винер-Нойштадт
Товарищеский матч. ЦСКА в первом матче с Березуцким во главе победил «Винер-Нойштадт»
2021.06.23 20:43
4
Товарищеский матч. ЦСКА в первом матче с Березуцким во главе победил «Винер-Нойштадт»
2021.06.23 20:43
4
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