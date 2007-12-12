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Расписание матчей
Славия - Севилья
Славия - Севилья: обзор матча 12 декабря 2007
Славия
12.12.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
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Статистика матча Славия - Севилья
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Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
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Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
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- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
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06.11.2026
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3 : 1
01.11.2026
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Севилья
2 : 0
26.10.2026
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4 : 1
18.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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