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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Капфенберг
Рид - Капфенберг: обзор матча 28 августа 2011
Рид
28.08.2011, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Капфенберг
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рид - Капфенберг
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
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25.10.2026
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
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3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
1 : 2
10.10.2026
Рид
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Маттерсбург
2 : 0
17.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Капфенберг
0 : 2
13.05.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Зальцбург
2 : 0
10.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Капфенберг
0 : 0
05.05.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 1
28.04.2012
Капфенберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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