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Расписание матчей
Барселона - Штутгарт
Барселона - Штутгарт: обзор матча 12 декабря 2007
Барселона
12.12.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
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Статистика матча Барселона - Штутгарт
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