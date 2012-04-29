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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Аяччо
Ренн - Аяччо: обзор матча 29 апреля 2012
Ренн
29.04.2012, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ренн - Аяччо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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