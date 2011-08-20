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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лорьян
Дижон - Лорьян: обзор матча 20 августа 2011
Дижон
20.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
3'
Г. Тиль
88'
Б. Жовиаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лорьян
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Желтая карточка
С. Варро
Желтая карточка
С. Супрайен
ГОЛ! 2:0!
Б. Жовиаль
Желтая карточка
Л. Коне
Желтая карточка
Ф. Робер
Замена
Б. Жовиаль
️️️️
Г. Тиль
Замена
Л. Коне
️️️️
Педриньу
Замена
Ф. Робер
️️️️
Л. Китамбала
Замена
М. Курньо
️️️️
Т. Жуэрбер
Желтая карточка
Л. Мареке
Замена
С. Полье
️️️️
Б. Корнье
Красная карточка
А. Мейте
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Ж. Кверсия
Желтая карточка
А. Мейте
ГОЛ! 1:0!
Г. Тиль
Пас отдал
Т. Жуэрбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
14
Шахер Зарур
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
24
Санаа Алтама
ЦП
10
Томас Жуэрбер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
8
Грегори Тиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
26
Педриньу
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
12
Лукас Мареке
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Дижон
1
Жан-Даниэль Падовани
ВР
25
Стивен Полье
ЦЗ
26
Лесли Малуда
ЦП
9
Брайс Жовиаль
ЦФ
22
Мехди Курньо
ЦФ
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
4-4-2
30
Рейне
14
Зарур
18
Супрайен
4
Мейте
27
Варро
24
Алтама
13
Санкаре
10
Корнье
10
Жуэрбер
11
Ботик
8
Тиль
3-5-2
16
Одар
26
Педриньу
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
23
Отре
8
Жуффре
15
Ромао
12
Мареке
6
Кутадье
99
Китамбала
20
Кверсия
10
Корнье
25
Полье
25
Полье
10
Корнье
8
Тиль
9
Жовиаль
9
Жовиаль
8
Тиль
10
Жуэрбер
22
Курньо
22
Курньо
10
Жуэрбер
99
Китамбала
4
Робер
4
Робер
99
Китамбала
26
Педриньу
5
Коне
5
Коне
26
Педриньу
20
Кверсия
14
Алиадьер
14
Алиадьер
20
Кверсия
Остались в запасе
Дижон
Лорьян
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Лесли Малуда
ЦП
1
Жан-Даниэль Падовани
ВР
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Лесли Малуда
ЦП
1
Жан-Даниэль Падовани
ВР
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Дижон - Лорьян
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
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