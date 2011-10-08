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Расписание матчей
Смена - Металлург-Кузбасс
Смена - Новокузнецк: обзор матча 08 октября 2011
Смена
08.10.2011, суббота, 11:30
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 31 тур
0 : 1
Завершен
Новокузнецк
Матч
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Статистика матча Смена - Новокузнецк
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0
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Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
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Смена
Новокузнецк
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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