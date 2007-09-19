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Расписание матчей
Арсенал - Севилья
Арсенал - Севилья: обзор матча 19 сентября 2007
Арсенал
19.09.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
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Статистика матча Арсенал - Севилья
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