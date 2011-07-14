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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлург - Локомотив
Металлург - Локомотив: обзор матча 14 июля 2011
Металлург
14.07.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Локомотив
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 3 раунд
Металлург
0 : 1
07.08.2014
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Омония
3 : 0
31.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Железничар
2 : 2
22.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
0 : 0
17.07.2014
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
2 : 0
10.07.2014
УЭ Санта-Колома
Локомотив
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
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Болгария. Первая лига, 13 тур
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Болгария. Первая лига, 14 тур
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1 : 1
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Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
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0 : 1
20.09.2026
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