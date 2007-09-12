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Болгария - Люксембург
Болгария - Люксембург: обзор матча 12 сентября 2007
Болгария
12.09.2007, среда, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 14 тур
3 : 0
Завершен
Люксембург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Болгария - Люксембург
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0
0
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0
0
Матчи команд
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Болгария
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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26.09.2026
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0 : 2
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1 : 0
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Люксембург
0 : 3
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
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