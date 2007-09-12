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Исландия - Северная Ирландия
Исландия - Северная Ирландия: обзор матча 12 сентября 2007
Исландия
12.09.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 14 тур
2 : 1
Завершен
Северная Ирландия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Северная Ирландия
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0
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0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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