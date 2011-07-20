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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Химик
Челябинск - Химик: обзор матча 20 июля 2011
Челябинск
20.07.2011, среда, 00:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
1 : 1
Завершен
Химик
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Челябинск - Химик
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0
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0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
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13.10.2026
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4 : 3
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5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
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