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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Исландия
Испания - Исландия: обзор матча 28 марта 2007
Испания
28.03.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 9 тур
1 : 0
Завершен
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