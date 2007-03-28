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Евро-2024
Уэльс - Сан-Марино
Уэльс - Сан-Марино: обзор матча 28 марта 2007
Уэльс
28.03.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 9 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Уэльс - Сан-Марино
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0
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0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
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Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
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Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
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2 : 1
06.10.2026
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4 : 0
03.10.2026
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0 : 3
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26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
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