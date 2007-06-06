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Евро-2024
Андорра - Израиль
Андорра - Израиль: обзор матча 06 июня 2007
Андорра
06.06.2007, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 11 тур
0 : 2
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Андорра - Израиль
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андорра
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- : -
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Лига наций, 4 тур
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Лига наций, 1 тур
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3 : 1
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
03.06.2026
Израиль
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