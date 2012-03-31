Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 31 марта 2012
Вердер
31.03.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Майнц
19'
А. Салаи
48'
Э. Чупо-Мотинг
74'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
Замена
М. Фатхи
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 0:3!
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Э. Сото
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Ф. Аффольтер
Замена
Налдо
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Р. Забавник
Замена
М. Марин
️️️️
А. Игньевски
+1
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Салаи
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ОП
22
Александар Игньевски
ОП
28
Том Трибулл
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-2-1
1
Визе
3
Хартерц
16
Аффольтер
19
Папастатопулос
44
Баргфреде
8
Фритц
22
Игньевски
28
Трибулл
14
Писарро
16
Юнузович
9
Розенберг
4-1-4-1
28
Веткло
27
Кирхгофф
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
14
Баумгартлингер
19
Сото
9
Мюллер
8
Полански
23
Иваншиц
11
Салаи
28
Трибулл
27
Налдо
27
Налдо
28
Трибулл
22
Игньевски
22
Марин
22
Марин
22
Игньевски
16
Аффольтер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
16
Аффольтер
8
Полански
30
Фатхи
30
Фатхи
8
Полански
9
Мюллер
33
Калиджиури
33
Калиджиури
9
Мюллер
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
Остались в запасе
Вердер
Майнц
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Хайнц Мюллер
ВР
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+