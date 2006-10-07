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Евро-2024
Кипр - Ирландия
Кипр - Ирландия: обзор матча 07 октября 2006
Кипр
07.10.2006, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 4 тур
5 : 2
Завершен
Ирландия
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Кипр - Ирландия
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0
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0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
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