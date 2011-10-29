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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 29 октября 2011
Майнц
29.10.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
23'
Н. Бунгерт
29'
К. Писарро
47'
А. Хант
66'
С. Предль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
Желтая карточка
Л. Шмитц
Желтая карточка
Э. Сото
Замена
А. Вольф
️️️️
А. Игньевски
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
К. Писарро
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Э. Уджа
Замена
А. Иваншиц
️️️️
З. Поспех
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Экичи
ГОЛ! 1:3!
С. Предль
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
А. Игньевски
ГОЛ! 1:2!
А. Хант
Пас отдал
К. Писарро
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
ГОЛ! 1:0!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Ю. Малли
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Новески
15'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Андреас Вольф
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Веткло
30
Фатхи
26
Бунгерт
4
Новески
27
Кирхгофф
3
Поспех
19
Сото
33
Калиджиури
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
11
Уджа
3-2-2-2
1
Визе
4
Предль
19
Папастатопулос
27
Налдо
8
Фритц
26
Шмитц
14
Хант
11
Экичи
9
Розенберг
14
Писарро
4
Новески
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
4
Новески
11
Уджа
9
Мюллер
9
Мюллер
11
Уджа
3
Поспех
23
Иваншиц
23
Иваншиц
3
Поспех
22
Игньевски
31
Вольф
31
Вольф
22
Игньевски
11
Экичи
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Экичи
9
Розенберг
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Розенберг
Остались в запасе
Майнц
Вердер
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Майнц - Вердер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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