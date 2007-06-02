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Босния и Герцеговина - Турция
Босния и Герцеговина - Турция: обзор матча 02 июня 2007
Босния и Герцеговина
02.06.2007, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 10 тур
3 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Босния и Герцеговина - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
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- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
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02.10.2026
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