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Сан-Марино - Чехия
Сан-Марино - Чехия: обзор матча 08 сентября 2007
Сан-Марино
08.09.2007, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 13 тур
0 : 3
Завершен
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