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Северная Ирландия - Исландия
Северная Ирландия - Исландия: обзор матча 02 сентября 2006
Северная Ирландия
02.09.2006, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 2 тур
0 : 3
Завершен
Исландия
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Статистика матча Северная Ирландия - Исландия
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Матчи команд
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Северная Ирландия
- : -
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