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Евро-2024
Азербайджан - Бельгия
Азербайджан - Бельгия: обзор матча 21 ноября 2007
Азербайджан
21.11.2007, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 18 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
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Личные встречи
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Статистика матча Азербайджан - Бельгия
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Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
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0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
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