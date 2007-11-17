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Финляндия - Азербайджан
Финляндия - Азербайджан: обзор матча 17 ноября 2007
Финляндия
17.11.2007, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 17 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
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Матчи команд
Финляндия
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