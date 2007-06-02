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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Армения
Казахстан - Армения: обзор матча 02 июня 2007
Казахстан
02.06.2007, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 10 тур
1 : 2
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Казахстан - Армения
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
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2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
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26.09.2026
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2 : 3
28.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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