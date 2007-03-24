Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Азербайджан
Польша - Азербайджан: обзор матча 24 марта 2007
Польша
24.03.2007, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 8 тур
5 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Польша - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Польша
Азербайджан
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+