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Расписание матчей
Южная Корея - Сербия
Южная Корея - Сербия: обзор матча 03 июня 2011
Южная Корея
03.06.2011, пятница, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
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Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
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Товарищеские матчи. Сборные
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