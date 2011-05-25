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Расписание матчей
Аргентина - Парагвай
Аргентина - Парагвай: обзор матча 25 мая 2011
Аргентина
25.05.2011, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Парагвай
10'
Г. Ауче
37'
Ф. Фернандес
45+1'
Г. Ауче
74'
Э. Перес
15'
Себайос
56'
Э. Марекос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Парагвай
Замена
А. Рохас
️️️️
Д. Валери
ГОЛ! 4:2!
Э. Перес
Замена
Р. Рамирес
️️️️
М. Бенитес
Замена
И. Килес
️️️️
И. Пильюд
Замена
П. Муче
️️️️
Э. Ламела
ГОЛ! 3:2!
Э. Марекос
Замена
Г. Кристальдо
️️️️
Х. Бенитес
Замена
С. Торалес
️️️️
К. Риверос
ГОЛ! 3:1!
Г. Ауче
Пас отдал
И. Пильюд
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фернандес
Пас отдал
Д. Валери
15'
ГОЛ! 1:1!
Себайос
ГОЛ! 1:0!
Г. Ауче
Пас отдал
Л. Монсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Лусиано Монсон
ЛЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Лисандро Лопес
ЦЗ
0
Иван Пильюд
ПЗ
16
Кристиан Чавес
ЛП
0
Диего Валери
ЦП
0
Фабиан Ринаудо
ЦП
0
Габриэль Ауче
ПП
8
Эрик Ламела
ПВ
15
Энцо Перес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Парагвай
0
Хоэль Силва
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
0
Исмаэль Бенегас
ЦЗ
0
Оскар Айяла
ЦЗ
0
Ричард Салинас
ЦЗ
0
Орландо Гаона
ЦП
0
Милтон Бенитес
ЦП
6
Осмар Молинас
ЦП
0
Себайос
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
0
Хулиан Бенитес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Аргентина
0
Исмаэль Килес
ЦЗ
0
Ариэль Рохас
ЦП
0
Пабло Муче
ЦФ
Парагвай
0
Тормас Бартомеус
ЦЗ
0
Густаво Кристальдо
ЦП
0
Силвио Торалес
ЦП
0
Робин Рамирес
ЦФ
4-4-1-1
1
Каррисо
0
Монсон
17
Фернандес
0
Лопес
0
Пильюд
16
Чавес
0
Валери
0
Ринаудо
0
Ауче
8
Ламела
15
Перес
4-5-1
0
Силва
0
Бенегас
0
Айяла
0
Салинас
4
Марекос
0
Гаона
6
Молинас
0
Себайос
16
Риверос
0
Бенитес
0
Бенитес
0
Валери
0
Рохас
0
Рохас
0
Валери
8
Ламела
0
Муче
0
Муче
8
Ламела
0
Пильюд
0
Килес
0
Килес
0
Пильюд
0
Бенитес
0
Кристальдо
0
Кристальдо
0
Бенитес
16
Риверос
0
Торалес
0
Торалес
16
Риверос
0
Бенитес
0
Рамирес
0
Рамирес
0
Бенитес
Остались в запасе
Аргентина
Парагвай
Главный тренер
Серхио Батиста
0
Тормас Бартомеус
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Тормас Бартомеус
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Аргентина - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
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