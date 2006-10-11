Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Армения
Сербия - Армения: обзор матча 11 октября 2006
Сербия
11.10.2006, среда, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сербия - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Сербия
Армения
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Только одна сборная проиграла 3 из 3 матчей в Лиге наций
2 октября
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
1 октября
1
Германия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В ЦСКА рассказали о травме Бандикяна, полученной в сборной Армении
3 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+