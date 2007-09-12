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Северная Македония - Эстония
Северная Македония - Эстония: обзор матча 12 сентября 2007
Северная Македония
12.09.2007, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 14 тур
1 : 1
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Македония - Эстония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
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- : -
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Лига наций, 2 тур
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0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Помощники судьи:
Ставрос Прокопиу
Андреас Папапанаойту (оба Кипр)
Стадион:
Градски
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