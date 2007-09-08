Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Северная Македония
Россия - Северная Македония: обзор матча 08 сентября 2007
Россия
08.09.2007, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 13 тур
3 : 0
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Россия - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Помощники судьи:
Эрик Раестад
Гейр-Оге Холен (Норвегия)
Делегат:
Вилли Гоовертс (Бельгия)
Стадион:
РЖД-Арена
Новости команд
Все
Россия
Северная Македония
Хиддинк расплакался после поздравлений от бывших игроков сборной России
22:43
1
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
21:36
4
«Динамо» подозревает, что Карпин специально не вызвал Глушенкова и Соболева в сборную
20:14
8
Хиддинк зажег на своем 80-летии
17:29
11
Карпин снялся с Картунковой в анонсе матча с Узбекистаном – в качестве форварда актриса предложила дельфина
15:23
7
Хиддинк расплакался после поздравлений от бывших игроков сборной России
22:43
1
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
21:36
4
«Динамо» подозревает, что Карпин специально не вызвал Глушенкова и Соболева в сборную
20:14
8
Хиддинк зажег на своем 80-летии
17:29
11
Карпин снялся с Картунковой в анонсе матча с Узбекистаном – в качестве форварда актриса предложила дельфина
15:23
7
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Швейцария – Северная Македония: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Матч Лиги наций прервали из-за пса
4 октября
1
Северная Македония – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+