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Расписание матчей
Селтик - Спартак
Селтик - Спартак: обзор матча 29 августа 2007
Селтик
29.08.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Помощники судьи:
Алессандро Гризелли
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Делегат:
Лука Марелли (Италия)
Стадион:
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